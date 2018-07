G8: Gabrielli, anche grazie a Ps molta acqua sotto ponti

(ANSA) - GENOVA, 6 LUG - "Purtroppo le vicende del G8 hanno segnato profondamente la mia amministrazione e in alcuni frangenti anche i rapporti con il palazzo di giustizia di Genova. Su quella pagina credo più di ogni altro di aver espresso giudizi anche abbastanza forti e credo anche che grazie al contributo di uomini e delle donne della mia amministrazione molta acqua sia passata sotto i ponti". Lo ha detto il capo della polizia Franco Gabrielli al termine dell'incontro che si è svolto questa mattina con i vertici della magistratura genovese. "Oggi è una bella giornata per le istituzioni perché si suggella quello che è nei fatti di tutti i giorni e cioè una totale e leale collaborazione nelle attività di indagine da parte delle forze dell'ordine", ha detto il procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi dopo la visita del capo della polizia in tribunale a Genova.