Brexit: May 'sequestra' ministri nella sua casa di campagna

(ANSA) - ROMA, 6 LUG - Dentro o fuori sulla Brexit. La premier britannica Theresa May ha invitato 30, tra ministri e sottosegretari, membri del suo governo nella residenza di campagna a Chequers per una riunione cruciale sul divorzio dall'Ue. Secondo il quotidiano conservatore Telegraph, Downing Street avrebbe addirittura previsto di tenere in stand-by fuori dal buen retiro della May "per quei ministri che decidessero di dimettersi oggi stesso". "Siamo pronti a rimpiazzarvi con una nuova generazione di politici talentuosi", sarebbe stato il minaccioso avvertimento del primi ministro ai suoi. Si preannuncia quindi una riunione di governo fiume, ai ministri sono stati persino sottratti i cellulari, dalla quale la premier britannica spera di incassare la piena approvazione al suo piano sui rapporti commerciali con Bruxelles. Ma per i falchi della Brexit, tra i quali il ministro degli Esteri Boris Johnson, la proposta della May limiterebbe la possibilità per il Regno Unito di siglare accordi commerciali con gli Usa e altri paesi.