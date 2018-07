Trento e Bolzano, ok all'abbattimento di lupi e orsi pericolosi

Le Province autonome di Trento e Bolzano si sono date la possibilità di abbattere lupi e orsi ritenuti pericolosi, approvando leggi in tal senso. E gli animalisti insorgono, chiedendo al governo di fare ricorso alla Corte Costituzionale.

Il primo ad approvare una legge sulla gestione autonoma di orsi e lupi è stato giovedì il Consiglio provinciale di Trento. Oggi è stata la volta di Bolzano. I due provvedimenti prevedono la cattura e l’eventuale abbattimento di esemplari problematici, che siano pericolosi per l’uomo e gli allevamenti. Non si tratta di riaprire la caccia a lupi e orsi, ma di permettere agli enti locali di eliminare singoli animali troppo aggressivi.

Un possibilità richiesta a gran voce dagli allevatori, sempre più colpiti da una popolazione di lupi in crescita. Una petizione online per gli abbattimenti, promossa dall’assessore altoatesino all’Agricoltura, Arnold Schuler, in sole 24 ore ha raccolto 13.000 firme. Quanto agli orsi, sono stati reintrodotti dalla Provincia di Trento nel 1999 e oggi sono alcune decine. Ma nel 2017 la stessa Provincia ha fatto abbattere la femmina KJ2, accusata di due aggressioni a umani. E nel 2014 l’orsa Daniza, troppo aggressiva, era stata uccisa dall’anestesia mentre si cercava di catturarla.

Le leggi appena approvate prevedono che le giunte provinciali decidono autonomamente gli abbattimenti. E qui sta il motivo del contendere con le associazioni ambientaliste. La normativa nazionale e quella comunitaria autorizzano gli abbattimenti di lupi e orsi solo in casi estremi, di sicurezza pubblica o per gravi danni agli allevamenti. Ma la decisione spetta al ministero dell’Ambiente. Il Piano Lupo del Ministero, che prevedeva gli abbattimenti, si è arenato a dicembre per i contrasti fra Regioni e Province favorevoli (Trento, Bolzano, Toscana, Veneto e Valle d’Aosta) e quelle contrarie. Così, le Province autonome hanno deciso di fare da sè.

«E' inconcepibile che un ente locale possa con un atto unilaterale appropriarsi di una competenza statale», scrive ora l'Enpa. E il WWF ribadisce: «La fauna, secondo la Costituzione, è un bene indisponibile dello Stato e la gestione va fatta almeno su base nazionale». Entrambe le associazioni chiedono al governo di impugnare le leggi davanti alla Consulta.

«Bisogna chiedersi se lo status di protezione è ancora necessario - ha detto oggi in Consiglio a Bolzano l’assessore Schuler - La Provincia non ha la competenza in merito, ma sono convinto che la legge possa reggere eventuali impugnazioni». Gli ha risposto il consigliere verde Riccardo dello Sbarba: «Il disegno di legge resterà sulla carta e sarà impugnato, ma a voi interessa solo che resti in vigore due o tre mesi, per arrivare alle elezioni».