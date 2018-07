Tragedia in Canada, tre youtuber cadono in cascata e muoiono

(ANSA) - WASHINGTON, 6 LUG - Tre membri di un gruppo che posta su Youtube video delle sue avventure di viaggio sono morti cadendo in una cascata in Canada. I tre, Ryker Gamble, Alexey Lyakh e Megan Scraper, stavano nuotando in cima alle cascate di Shannon Falls nella Columbia Britannica quando sono scivolati e caduti per una trentina di metri. Secondo il Vancouver Sun, l'incidente si e' verificato quando Scraper e' scivolata e i compagni hanno tentato di salvarla, precipitando anche loro. Il gruppo, denominato High On Life e nato a Vancouver nel 2012, ha oltre 500 mila utenti su Youtube e 1,1 di follower su Instagram.