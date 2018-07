Rifiuto della sanità lombarda di staccare il sondino: 160mila euro al papà di Eluana

Ammonta a più di 160 mila euro la somma che la Regione Lombardia verserà a titolo di risarcimento a Peppino Englaro, padre di Eluana, in seguito al rifiuto della sanità lombarda di staccare l’apparecchiatura che teneva in vita la giovane nonostante il parere contrario della magistratura. Lo rende noto il Tg Rai Fvg precisando che la cifra è stata indicata dalla Giunta regionale lombarda ed è comprensiva anche degli interessi legali.

Il prossimo versamento della somma chiuderà una battaglia legale cominciata nel 2008, quando, appunto, in seguito al rifiuto delle autorità sanitarie della Lombardia, Peppino Englaro trasferì la figlia a La Quiete di Udine dove fu staccata la spina delle apparecchiature che tenevano in vita Eluana.