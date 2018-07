Thailandia, l'allenatore si scusa in una lettera. Saranno tirati fuori uno a uno La mappa della grotta

L’allenatore di calcio intrappolato in una grotta con 12 ragazzi thailandesi si è scusato con i loro genitori nella primo lettera che lui e la squadra hanno inviato attraverso i sub che stanno facendo la spola tra la cava e la terra.

«Voglio scusarmi con i genitori - scrive il tecnico 25enne -. In questo momento tutti i bambini stanno bene, i soccorritori si stanno prendendo cura di me e prometto che io mi prenderò cura dei bambini nel miglior modo possibile. Grazie - conclude - per tutto il supporto che ci state offrendo». Anche i ragazzi hanno scritto alle famiglie, affermando di star bene pur sentendo la mancanza.

I soccorritori, intanto, hanno deciso che non tenteranno immediatamente un’evacuazione subacquea perchè i ragazzi non sono ancora in grado di affrontarla. La decisione potrebbe però cambiare se ricominciassero le forti piogge: in tal caso si tenterebbe di portare via subito i ragazzi. La mancanza di ossigeno e la stanchezza per l’estenuante percorso hanno ridotto il numero di soccorritori che fanno la spola con il punto nella grotta Tham Luang dove da due settimane sono bloccati i 12 ragazzi con il loro allenatore, ma almeno quattro persone sono sempre con il gruppo. Lo ha dichiarato poco fa il governatore Narongsak Osatanakorn, che dirige le operazioni. I nuvoloni carichi di pioggia incombono e nella grotta inizia a scarseggiare l’ossigeno: i ragazzi ed il loro allenatore vanno tirati fuori, il prima possibile, dalla grotta Tham Luang. Ma, nonostante il supporto di squadre di aiuti giunte da tutto il mondo, la situazione resta in un drammatico stallo. Aggravato anche dalla morte di uno dei soccorritori, un sub dei Navy Seal thailandese che ha perso la vita, probabilmente per mancanza di ossigeno, mentre in immersione portava bombole allo sfortunato gruppo di calciatori.

La missione resta ancora in stand-by, in attesa di un annuncio de parte del ministro dell'Interno, che si trova sul posto: "Il percorso è difficile, attraverso un labirinto di corridoi, con molte immersioni e arrampicate. Ma sia la corrente che la visibilità sott'acqua sono buone," e i ragazzi "non devono nuotare molto, hanno una maschera di ossigeno e saranno quasi sempre tenuti per mano da uno dei subacquei". In un terzo corridoio c'è aria per respirare, e lì saranno anche controllati da un medico. Poi ci sono altri 1,5 chilometri di arrampicata" L'operazione prenderà il via con i ragazzi in condizioni fisiche più solide, poi procederà portando gli altri, uno a uno, fuori dalla grotta.

I ragazzi scrivono: "Stiamo bene"

Non possono ancora comunicare per telefono, ma i 12 calciatori thailandesi intrappolati da due settimane nella grotta Tham Luang hanno fatto sapere ai genitori che stanno bene, in brevi messaggi scritti che sono stati diffusi questa mattina sulla pagina Facebook dei Navy Seals thailandesi.

Tutti i ragazzi, assieme al loro allenatore, hanno avuto modo di scrivere qualche riga ai loro cari, con messaggi dal contenuto simile: rassicurazioni sulle proprie condizioni di salute, nostalgia, voglia di svago una volta liberati.

«Non preoccupatevi per me, i Navy Seal si stanno prendendo cura di noi», scrive Panumat Saengdee, 13 anni. «Fa un pò freddo, ma non preoccupatevi. E non scordatevi della mia festa di compleanno», dice Duangphet Promthep, anche lui 13enne. Più nostalgico Adul Sam-on, 14 anni: «Mi mancate tutti. Voglio tornare a casa». Altri ragazzi hanno invece richieste sul cibo che desiderano mangiare una volta tornati in superficie, come pollo fritto e carne alla griglia. Ekkarat Wongsookchan, 14 anni, ha invece un messaggio specifico per la mamma: «Ti aiuterò a fare shopping ogni giorno una volta libero».

Tra i messaggi c'è anche quello dell’allenatore Ekkapong Chantawong, 25 anni e orfano di madre e padre. La sua lettera è rivolta a tutti i genitori dei ragazzi: «Prometto che farò del mio meglio per prendermi cura di loro. Voglio rivolgere le mie più sentite scuse ai genitori», ha scritto il ragazzo, che viene elogiato da molti per i sacrifici a favore dei ragazzi, come il fatto che ha rinunciato alla sua parte di cibo per mantenerli forti durante gli interminabili nove giorni prima di essere individuati dai soccorritori.

Elon Musk invia un ingegnere

Un ingegnere thailandese che lavora per l’imprenditore statunitense Elon Musk - proprietario di aziende tecnologiche innovative come Tesla e Space X - è attivo con i soccorritori impegnati a perlustrare l'esterno della grotta Tham Luang, nella speranza di trovare un varco nella roccia dove poter scavare per raggiungere i 12 giovani calciatori intrappolati con il loro allenatore da due settimane. Lo ha annunciato un portavoce del ministro degli Esteri, citato dal quotidiano thailandese The Nation.

L’ingegnere thailandese sarà raggiunto in serata da tre colleghi stranieri che lavorano per Tesla, Space X e Boring Company, tre delle aziende di spicco di Musk. Ieri l'imprenditore aveva annunciato su Twitter l’intenzione di partecipare alle ricerche, ipotizzando l’inserimento nella grotta di un tubo di nylon che consentirebbe a ragazzi e soccorritori di camminare senza bisogno di immergersi.

La tecnologia di Musk, ha aggiunto questa mattina il responsabile delle operazioni di soccorso, potrebbe anche essere utile nell’individuazione del punto preciso in cui si trovano i 13 intrappolati, che si crede possa essere a 800-1.000 metri dalla giungla che ricopre la montagna.