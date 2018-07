Papa: 70mila fedeli a Bari per preghiera pace Medio Oriente

(ANSA) - BARI, 7 LUG - Sono circa 70mila i fedeli che dalle prime ore del mattino partecipano a Bari all'evento con Papa Francesco e i patriarchi delle Chiese cristiane del Medio Oriente, che oggi nel capoluogo pugliese hanno pregato per la pace in quella regione. I fedeli hanno affollato Largo Giannella, sul Lungomare della città, dove è stata recitata la preghiera anche in arabo, siriaco e armeno; il piazzale antistante la Basilica di San Nicola, dove il Santo Padre e i patriarchi leggeranno un messaggio conclusivo; ma anche tutto il percorso che il Papa e i patriarchi hanno seguito per spostarsi dalla Basilica al luogo della preghiera, a bordo di un pulmino scoperto. La giornata è molto calda ma soffia un vento leggero che rende il clima più gradevole. Per consentire di ripararsi dal sole, ai fedeli sono stati distribuiti cappellini e circa 98mila bottigliette d'acqua. Imponenti le misure di sicurezza con mille uomini in campo e 350 telecamere. Secondo il Comune questo evento, per estensione, è il più grande mai ospitato a Bari.