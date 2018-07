Querelle bandiera Genova-Gb, Toti 'sindaco inviti la regina'

(ANSA) - GENOVA, 7 LUG - Il governatore della Liguria Giovanni Toti prova a suggerire una soluzione diplomatica alla querelle, fra lo scherzoso e la trovata di marketing, lanciata nei giorni scorsi dal sindaco di Genova Marco Bucci, che ha detto che chiederebbe alla regina Elisabetta II gli arretrati dell'affitto della bandiera simbolo di Genova per 247 anni. A margine del Costa Zena Festival Toti, che indossava una maglietta blu con lo stemma di Genova, ha suggerito a Bucci di invitare "la regina di Inghilterra o il principe ereditario". "Credo che con una stretta di mano si potrebbe chiudere la partita", ha detto il governatore ligure. Pronta la replica di Bucci che si è presentato all'avvenimento con una t-shirt col logo 'Genoa more than this'. "Su questo logo metteremo la croce di San Giorgio che è la nostra bandiera e che adesso è su tutti i giornali d'Europa", ha commentato.