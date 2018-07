Falsifica i dati di riposo: camionista (con rifiuti diretti a Parma) neo guai

Sono 708 le violazioni amministrative e penali al Codice della Strada accertata durante i controlli nelle ultime ore su tutte le principali arterie autostradali, in punti strategici e sensibili d’Italia per la prevenzione degli incidenti.

Durante i controlli, a Pisa sull'A12, la Polstrada ha bloccato un camionista di 36 anni che era appena sbarcato al porto di Livorno e doveva giungere a Parma con un carico di rifiuti. L’uomo, originario della Sicilia, per eludere i controlli sui tempi di guida e di riposo aveva inserito nel tachigrafo digitale del camion la card del conducente di un collega anzichè la sua. I poliziotti gli hanno ritirato la patente e lo hanno sanzionato con una multa di 2.000 euro. A Monteriggioni, in provincia di Siena, sull'Autopalio, un camionista di 44 anni, privo di autorizzazioni, stava trasportando amianto che aveva recuperato da un’azienda della zona. Gli agenti hanno sequestrato il camion, denunciando l’uomo per violazione delle norme a tutela dell’ambiente. L’amianto, che rischiava di essere buttato chissà dove, è stato affidato a una ditta specializzata.