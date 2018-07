L'assemblea elegge Martina nuovo segretario del Pd

L’assemblea del Partito democratico ha eletto segretario Maurizio Martina, attuale reggente, con voti sette voti contrari e tredici astenuti. Da oggi si parte, con la consapevolezza che non ci sono scorciatoie. Non si può risolvere quello che è accaduto con una gazebata. E’ il nostro strumento di mobilitazione e la difendo. Ma proprio perchè voglio un popolo alle primarie, rivendico con convinzione il fatto che di fronte a quel che è accaduto non ce la caviamo solo così. Dobbiamo costruire un vero percorso di mobilitazione e coinvolgimento. Vi chiedo una mano». Lo dice il segretario Pd Maurizio Martina nel suo intervento in chiusura di assemblea.

«Partiamo con la convinzione di essere un’energia positiva per il Paese. Solo la forza di un collettivo, di tanti, può generare una nuova stagione», aggiunge Martina che dà appuntamento alle prime iniziative da segretario sui territori, che si terranno a Torino, Pomigliano e Taranto.