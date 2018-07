Sulla zona della grotta Tham Luang è iniziato a piovere mezz'ora fa, in modo continuo e con tuoni. L'arrivo di precipitazioni monsoniche era previsto da giorni, e in particolare da oggi con probabilità e intensità crescente fino a mercoledì. Si teme che le piogge possano far salire di nuovo il livello dell’acqua nella grotta dove da due settimane sono intrappolati i 12 giovani calciatori con il loro allenatore. Da ieri, la strategia dei soccorritori era di ritardare il più possibile il momento del recupero in quanto ancora rischioso, consci però che un aumento del livello dell’acqua nella grotta potrebbe costringerli ad anticipare i tempi.

Clicca sulla foto per ingradire l'immagine