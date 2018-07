Terremoti, Giappone: sisma magnitudo 6, no allarme tsunami

(ANSA) - PECHINO, 7 LUG - Un sisma di magnitudo preliminare 6 ha colpito il Giappone orientale in serata, con epicentro nella prefettura di Chiba, molto vicina alla capitale Tokyo. La Japan Meteorological Agency, che ha misurato l'intensità del sisma in 5- sulla scala di rilevazione nipponica massima di 7 livelli, non ha lanciato allarmi tsunami. Al momento non risultano esserci, in base ai media locali, danni a persone o cose, mentre il terremoto è stato avvertito molto chiaramente in tutta la piana del Kanto, la grande area metropolitana che ha Tokyo come centro.