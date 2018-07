E' morto il regista Carlo Vanzina

(ANSA) - ROMA, 8 LUG - E' morto nella sua Roma, all'età di 67 anni, il regista Carlo Vanzina. Nato il 13 marzo 1951, regista, sceneggiatore e produttore, insieme al fratello Enrico, che si è dedicato più alla scrittura, è vissuto nel mondo del cinema fin dall'infanzia, grazie al padre Steno. L'esordio come aiuto regista di Monicelli, le collaborazioni con il padre, poi il primo film nel 1976, 'Luna di miele in tre', scritto da Enrico e con Renato Pozzetto. Da allora ha realizzato, in 40 anni di carriera, una sessantina di film, dalla scoperta di Diego Abatantuono nel 1982 ('Eccezzziunale... veramente' e 'Viuuulentemente mia, entrambi del 1982'), a quel 'Sapore di mare' uscito in sala l'anno dopo che è sempre stato il suo film più amato. Il 1983 è anche l'anno di 'Vacanze di Natale', considerato il padre di tutti i cinepanettoni. Autori di commedie popolari, ma mai davvero volgari, Carlo ed Enrico hanno sempre avuto, specie nell'Italia post-sessantottina ancora ammantata da ideologie, un conto aperto con la critica.