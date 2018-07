Thailandia, iniziato il recupero dei ragazzi. Intervento che durerà giorni

Sono iniziate le operazioni per far uscire i 12 ragazzi e il loro coach intrappolati nella grotta Tham Luang in Thailandia. Sia i giovani che le famiglie sono state avvisate dell’inizio del recupero. Sarà recuperata una persona per volta.

Si immergeranno 2 sub per ciascuna persona costretta nella cava. Nel pool, 13 diversi stranieri e 5 thailandesi. Il recupero ha avuto inizio alle 10 locali, le 5 in Italia.

I 12 ragazzi intrappolati nella grotta Tham Luang e in procinto di essere recuperati saranno divisi in un primo gruppo di quattro persone, seguiti da tre gruppi di tre. Poi verranno portati fuori comunque uno alla volta. Lo scrive il Bangkok Post, citando fonti tra i soccorritori e aggiungendo che l’allenatore della squadra di giovani calciatori sarà l’ultimo a uscire.

Già nei giorni scorsi, i responsabili dei soccorsi avevano fatto capire che il recupero avrebbe dato precedenza ai ragazzi più pronti fisicamente e mentalmente. L’allenatore era stato segnalato come il più debole, anche perchè per giorni aveva rinunciato alla sua parte di cibo, lasciandola ai suoi ragazzi.

L’accesso al campo base dei soccorsi all’esterno della grotta Tham Luang è stato vietato ai giornalisti, a cui è stato ordinato di sgomberare l'area entro le 9 locali (le 4 in Italia).

Non è ancora chiaro se questo significhi un imminente inizio delle operazioni di recupero dei 12 ragazzi intrappolati con il loro allenatore dal 23 giugno. Una conferenza stampa in un nuovo centro media posizionato nella sede di un ente amministrativo locale, a un paio di chilometri di distanza, è attesa nelle prossime ore.