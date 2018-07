Legittima difesa: Costa, subito esame proposta di legge FI

(ANSA) - ROMA, 8 LUG - "Il gruppo di Forza Italia 10 giorni fa ha chiesto invano alla Presidente della Commissione Giustizia della Camera di inserire all'ordine del giorno il tema della legittima difesa. Nell'ultimo ufficio di Presidenza abbiamo replicato la richiesta, ma l'ordine del giorno stabilito per la prossima settimana non contempla nuovamente il tema della legittima difesa, o meglio, come recita la proposta di FI a prima firma della capogruppo Gelmini, del 'diritto di difesa'. Questo tergiversare è certamente frutto di una divisione nella maggioranza nell'approccio al tema, che già nella scorsa legislatura ha visto Lega e M5stelle con tesi praticamente opposte". Lo afferma in una nota il deputato di FI Enrico Costa. "Forza Italia - aggiunge - ha una sua proposta sul diritto di difesa ed ha il diritto di discuterla: siamo certi di trovare i numeri per approvarla. Non è giustificabile che un tema resti fuori dall'ordine del giorno perché la maggioranza non ha ancora trovato un accordo al suo interno".