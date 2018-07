(ANSA) - MILANO, 08 LUG - "Francamente, vista da fuori, la giornata di ieri è stata un po' inutile se non che ha regolarizzato la situazione di Martina, cosa di cui sono contento". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando l'assemblea Pd di ieri, arrivando in Duomo alla messa per il raduno regionale di Unitalsi. "Credo sia utile però andare alle primarie relativamente in fretta - ha aggiunto il sindaco - sapete che non sono un fan delle primarie, ma se non si trova una candidatura univoca che si vada alle primarie", ha concluso.