(ANSA)- ROMA, 8 LUG - Il presidente delle Filippine Rodrigo Duterte ha promesso di dimettersi subito se qualcuno riuscirà a dimostrargli che Dio esiste. L'ha detto durante un discorso nella città di Davao. Le dimissioni immediate - ha sottolineato il leader settantatrenne - potrebbero scattare se gli verranno fornite prove che qualcuno riesce a parlare e vedere Dio. Il presidente ha inoltre espresso critiche su certi aspetti della fede cattolica e ha messo in dubbio in particolare il concetto di peccato originale che considera un'idea della Chiesa per far soldi attraverso il battesimo.