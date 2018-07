Gay Pride: messaggio sindaco Londra in metro, liberi d'amare

(ANSA) - LONDRA, 8 LUG - Londra rivendica l'immagine di metropoli liberale ed aperta nel week end del gay pride, segnato ieri dall'ormai abituale London Pride Parade. E lo fa anche con un messaggio fatto affiggere dal sindaco laburista Sadiq Khan - primo musulmano e figlio d'immigrati pachistani alla guida di una grande capitale europea - nelle stazioni della metro cittadina, la popolare 'tube', su cartelloni 'di servizio' a sua firma con l'hasthag #EveryLoveMatters (ogni amore conta). Il contenuto dei manifesti recita: "Qui a Londra sei libero di amare chiunque vuoi amare ed essere chiunque vuoi essere". Al corteo della Pride Parade, colorato come sempre, hanno partecipato migliaia di persone nonostante il gran caldo che imperversa a Londra in questi giorni. La sfilata, a cui ha aderito la polizia, e per la prima volta anche la Royal Navy, è partita da Whitehall, la cittadella dei palazzi del governo britannico, per poi attraversare Oxford Street, Regent Street, Piccadilly Circus e concludersi a Trafalgar Square.