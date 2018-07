(ANSA) - TRENTO, 8 LUG - Ancora un morto in Trentino in questo tragico fine settimana. Attorno alle ore 10.30 vicino a Malga Campo, sopra Brentonico, un turista tedesco è morto cadendo con il parapendio. Immediato l'intervento del Soccorso Alpino e dell'elicottero con i sanitari di Trentino Emergenza che hanno cercato di rianimare l'uomo, ma purtroppo invano, come riferisce trentino.online. (ANSA).