Terremoto: Maggi a Marcorè, no a politica a RisorgiMarche

(ANSA) - ANCONA, 8 LUG - "Chi dice che queste spese tolgono risorse alla ricostruzione non dice il vero anzi è un populista... e i populisti in questo periodo sono di moda". La frase di Neri Marcorè sul palco di RisorgiMarche, è riferita dal capogruppo M5s in Consiglio regionale Gianni Maggi, che ieri era al concerto di Mario Biondi a Pizzo di Meta di Sarnano (Macerata), e indica come unica "nota stonata" di RisorgiMarche l'intervento dell'attore marchigiano, ideatore del festival pensato per aiutare le comunità colpite dal sisma. La frase 'incriminata' era seguita all'impegno di Marcorè a garantire la "massima trasparenza" delle spese della macchina organizzativa. Gli artisti si esibiscono gratuitamente. "Stupisce e lascia perplessi - commenta Maggi - che un professionista serio e preparato come Marcorè ridicolizzi e offenda la maggioranza di coloro che sono andati a sostenere quella manifestazione a cui non doveva essere attribuita alcuna connotazione politica di parte perché la solidarietà non ha tessere di partito". Per questo il capogruppo M5s Marche chiede "al presidente Ceriscioli e all'Assessore Pieroni, che hanno presentato RisorgiMarche a Roma come un evento solidale per risollevare le sorti economiche e morali dei marchigiani colpiti dal sisma, di chiedere a Marcorè di non snaturare la manifestazione con considerazioni politiche di parte, inopportune e fuori luogo che sortiscono l'effetto contrario spegnendo e frenando lo slancio spontaneo e disinteressato della gente verso persone e famiglie che stanno soffrendo sacrifici e disagi per superare le avversità della sorte". L'intervento del direttore artistico, secondo Maggi, è stata l'unica "nota stonata" di RisorgiMarche. Ieri, ha commentato, "è stata la volta di un artista dalla voce unica e inconfondibile in un concerto raffinato e suggestivo reso perfetto dal puntuale intervento di Forze dell'ordine, Protezione Civile, Croce Rossa, Regione Marche e di altre associazioni locali che ne hanno garantito la buona organizzazione e offerto assistenza alle migliaia di persone che vi hanno partecipato".