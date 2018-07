Thailandia, riprese le operazioni di recupero. Stanno bene i quattro ragazzini portati in salvo ieri

Le operazioni di recupero degli otto ragazzi più l’allenatore intrappolati nella grotta Tham Luang, in Thailandia, sono riprese.

«L'operazione è cominciata ed è in corso": ha detto un ufficiale della Marina thailandese alla Cnn.

L’ufficiale ha confermato che oggi sono al lavoro gli stessi sub che hanno tratto in salvo i primi quattro ragazzi ieri.

Almeno due ambulanze hanno lasciato a sirene spiegate nell’ultima ora l’area della grotta Tham Luang, mentre un elicottero è stato visto atterrare nell’area. Lo riportano i giornalisti presenti sul posto, e anche se non è chiaro chi possa essere all’interno dei veicoli, ieri una simile attività si era vista nei minuti successivi al ritorno in superficie dei quattro ragazzi portati in salvo.

I responsabili dei soccorsi non hanno ancora fornito nessun aggiornamento oggi su un’eventuale ripresa delle operazioni, che ieri erano state sospese per motivi logistici e senza una scaletta precisa per il salvataggio delle altre nove persone intrappolate attese oggi. L’unica indicazione fornita era che il tempo necessario per far ricominciare l’operazione era di «10-20 ore», e al momento ne sono passate circa 17.

Alle operazioni di recupero degli otto ragazzi ancora intrappolati nella grotta Tham Luang assieme al loro allenatore parteciperanno oggi gli stessi sub che hanno estratto ieri quattro dei loro compagni. Lo ha detto il ministro dell’Interno Anupong Paochina, mentre i responsabili dei soccorsi non hanno ancora dato notizie sull'attesa ripresa delle operazioni.

La scelta di confermare gli stessi sub, ha aggiunto Anupong, è stata presa per non disperdere la conoscenza dettagliata del percorso accumulata ieri.

I quattro ragazzi thailandesi che sono riusciti a uscire ieri dalla grotta Tham Luang sono in buone condizioni di salute.

Lo ha dichiarato questa mattina il ministro dell’Interno, Anupong Paochinda, mentre all’esterno della grotta non è ancora stata annunciata la ripresa delle operazioni per riportare in superficie gli altri otto giovani calciatori e il loro allenatore.