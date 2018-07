Duro colpo per il governo May, si dimette Davis. Arriva Raab

Duro colpo per il governo conservatore britannico di Theresa May: il ministro per la Brexit, David Davis, elemento chiave della compagine, ha annunciato stanotte le sue dimissioni in polemica con la svolta verso un negoziato più soft con l’Ue annunciata dalla premier. Al suo posto è stato nominato questa mattina Dominic Raab.

Davis, esponente di punta della corrente Tory euroscettica, ha deciso dopo qualche giorno di riflessioni di non poter accettare la nuova strategia più conciliante verso Bruxelles che May aveva imposto al consiglio dei ministri solo venerdì scorso.

«Era chiaro che sarei stato di troppo». Cos' l’ex ministro britannico per la Brexit David Davis ha motivato le sue dimissioni sottolineando che «era molto chiaro che io non sostenessi» il piano di Theresa May sulla Brexit.

«Penso che la May sia un buon primo ministro ma abbiamo strategie diverse», ha dichiarato Davis parlando con la Bbc. «Ha bisogno di un ministro sulla Brexit che la aiuti a realizzare la sua strategia». L’annuncio su chi rimpiazzerà Davis al ministero è previsto attorno alle 9 (le 10 in Italia).

«Dovevo andarmene perchè ritengo che quel piano sia troppo debole - ha spiegato l’ex ministro -. Stiamo cedendo troppo e troppo facilmente. E’ pericoloso». Quanto alle eventuali dimissioni di altri ministri, si parla ad esempio di Boris Johnson, Davis ha rispoto: «Non spetta a me prendere decisioni per altri».

Arriva dunque un altro "brexiteer" al ministero per la Brexit. E’ Dominic Raab, 44 anni, finora viceministro della Giustizia e in passato elemento di punta nel fronte pro-Leave durante la campagna referendaria del 2016. E' lui l’uomo scelto da Theresa May per rimpiazzare David Davis, fattosi da parte in aperta polemica con la «svolta» negoziale più soft con Bruxelles annunciata dalla premier conservatrice britannica.