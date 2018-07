Corea Nord: il jet privato di Kim segnalato a Vladivostok

(ANSA) - PECHINO, 9 LUG - Un aereo, ritenuto essere quello del leader nordcoreano Kim Jong-un, è stato segnalato oggi a Vladivostok, nell'estremo oriente russo: secondo Flightradar24, sito web specializzato sugli spostamenti aerei, il suo jet privato, noto come "Chammae-1", è atterrato a Vladivostok per ripartire dopo circa tre ore diretto a Pyongyang. Non è chiaro se il "supremo comandante" fosse a bordo, ma l'aereo sarebbe stato usato da funzionari del Nord per discutere la "possibile partecipazione di Kim all'Eastern Economic Forum di Vladivostok a settembre", ha scritto la Yonhap citando una fonte. A maggio, il presidente Vladimir Putin ha invitato Kim (senza aver ancora ricevuto risposta), così come i presidenti cinese e sudcoreano, Xi Jinping e Moon Jae-in, e il premier nipponico Shinzo Abe. Se tutti i leader dovessero accettare, il Forum si profilerebbe come una rara occasione di vedere insieme 5 dei sei Paesi (tranne gli Usa) che compongono il negoziato sul nucleare nordcoreano, in stallo da fine 2008.