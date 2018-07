(ANSA) - BRUXELLES, 9 LUG - Il summit Ue-Giappone e la firma dell’accordo di libero scambio non avranno luogo come previsto mercoledì 11 luglio ma sono stati rinviati al 17 luglio a Tokyo in seguito alle gravi inondazioni che hanno colpito il Giappone. Lo ha annunciato il portavoce della Commissione Ue Margaritis Schinas dopo la conversazione telefonica tra il presidente Jean-Claude Juncker e il premier giapponese Shinzo Abe.