Mattarella, affermare legalità contro ecomafie

(ANSA) - ROMA, 9 LUG - "Il domani eco-sostenibile, con una affermazione piena della legalità, è una grande impresa civile, certamente alla nostra portata, che richiede un impegno culturale non minore dell'opera di prevenzione e di repressione dei reati, che le forze di polizia, la magistratura e tutte le istituzioni sono chiamate a compiere ogni giorno con dedizione. Il mio augurio è che il Rapporto Ecomafia contribuisca a far crescere energie positive e impegno, anzitutto nei giovani, la cui sensibilità per i temi dell'ambiente - e dunque del loro futuro - è molto sviluppata" . Lo scrive il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un messaggio al presidente di Legambiente Stefano Ciafani in occasione della presentazione del rapporto sulle ecomafie.