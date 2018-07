Gb: 'legame fra caso Amesbury e Skripal non provato'

(ANSA) - LONDRA, 9 LUG - La polizia britannica ritiene che Dawn Sturgess e Charlie Rowley, la coppia di Amesbury avvelenata da un agente nervino, sia venuta in contatto con "un contenitore" contaminato con "una fortissima dose di Novichok", la sostanza usata a marzo contro l'ex russa spia Serghei Skripal e sua figlia Yulia nella vicina Salisbury. Ma non ha ancora rintracciato il contenitore e non può al momento certificare un legame fra i due episodi. Lo ha detto Neil Basu, numero 2 di Scotland Yard, all'indomani della morte della 44enne Sturgess.