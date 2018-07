Giocattoli contraffatti in vendita a Bari,sequestri a Napoli

(ANSA) - BARI, 9 LUG - Militari della Guardia di Finanza di Bari hanno sequestrato oltre un milione e 700mila prodotti con marchio 'CE' contraffatto in due depositi industriali di Napoli dai quali si rifornivano rivenditori baresi. La merce sottoposta a sequestro su disposizione della Dda di Bari comprende materiale elettrico, cancelleria, giocattoli e strumenti per la didattica infantile. I soggetti importatori, tutti di origine cinese, sono stati denunciati per i reati di contraffazione, alterazione o uso di marchi mendaci, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. Il sequestro è stato eseguito al termine di una lunga attività di indagine culminata con le perquisizioni che hanno consentito di scoprire i prodotti falsi e potenzialmente pericolosi per la salute soprattutto dei bambini. È stato così possibile "tracciare la filiera commerciale a monte e a valle della merce contraffatta - spiegano gli investigatori - in vendita presso numerosi negozi di Bari e di tutta Italia".