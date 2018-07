Dl dignità: Di Maio, attacchi da destra-sinistra, via giusta

(ANSA) - ROMA, 9 LUG - "Il Dl Dignità che presto arriverà in Parlamento continua ad essere attaccato da destra e da sinistra con le più fantasiose motivazioni possibili. Questo è il segnale che siamo sulla strada giusta. Da un lato abbiamo il partito che ha devastato i diritti sociali dei lavoratori con l'introduzione del Jobs Act. Dall'altro abbiamo Berlusconi che si dice preoccupato per gli imprenditori. Lui che ha creato Equitalia che ha devastato la piccola e media impresa italiana si preoccupa per un provvedimento che elimina adempimenti burocratici folli come lo spesometro, il redditometro e lo split payment per le partite Iva? Certo che no, è preoccupato perché non tuteliamo le lobby del gioco d'azzardo tanto care alle sue televisioni". Lo scrive, in un post sul blog M5S, il vice premier Luigi Di Maio. "Il Decreto Dignità - conclude - non risolve in un colpo i problemi degli italiani, ma è il primo passo che indica la direzione che seguiremo".