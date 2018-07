Cade da scala a Palazzo Reale e muore

(ANSA) - MILANO, 9 LUG - L'uomo che stamani è caduto da una scala a Palazzo Reale, a Milano, e che si trovava in gravissime condizioni, una volta giunto in ospedale, è deceduto. Si tratta di Luca L., di 69 anni (e non 60 come riferito dal 118 sulle prime), titolare di una ditta individuale che si occupa di allestimenti di mostre. Il tecnico stava lavorando all'allestimento di una mostra su Agostino Bonalumi, che sarà aperta dal 13 settembre. Sul posto sono giunti i carabinieri, ma le indagini saranno effettuate dall'Ats di Milano. A Palazzo Reale è arrivato anche il pm Tiziana Siciliano.