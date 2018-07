A Roma il 15/7 Disability Pride a Piazza Popolo,prima corteo

(ANSA) - ROMA, 09 LUG - Si terrà domenica 15 in piazza del Popolo a Roma la quarta edizione del Disability Pride Italia 2018, dedicato alle persone con disabilità e "volto a rivendicare con orgoglio il diritto di avere le stesse opportunità dei normodotati e resa possibile grazie al patrocinio e alla disponibilità innanzitutto del Comune di Roma", come spiegano gli organizzatori. L'iniziativa, organizzata dalla 'Disability Pride Onlus' con la fondazione Anmil 'Sosteniamoli subito', è stata inoltre patrocinata dal Parlamento Europeo, Anci e Ambasciata Britannica. L'evento inizierà alle ore 17.30 col raduno in piazza Madonna di Loreto per la parata delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Il corteo sfilerà intorno alle 18 in via del Corso fino a Piazza del Popolo. Qui, dal palco, si alterneranno le performance di artisti. Attesi anche il ministro per la famiglia e disabilità Lorenzo Fontana e la sindaca di Roma Virginia Raggi.