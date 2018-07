Giappone: Papa, telegramma cordoglio per vittime inondazioni

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 9 LUG - "Profondamente addolorato nell'apprendere della perdita della vita e delle ferite causate dalle gravi inondazioni dopo le forti piogge in Giappone, Sua Santità Papa Francesco esprime sincera solidarietà a tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia". Lo scrive il Segretario di Stato vaticano, il card. Pietro Parolin, in un telegramma inviato a nome di Papa Francesco alle autorità ecclesiastiche locali, aggiungendo che il pontefice prega per le vittime e incoraggia coloro che sono impegnati nei soccorsi.