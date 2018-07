(ANSA) - LONDRA, 9 LUG - Theresa May difende le nuove proposte negoziali per una Brexit più soft delineate dal suo governo venerdì scorso e contro le quali si sono dimessi i ministri 'brexiteers' David Davis e Boris Johnson. La premier - più volte contestata dall'aula- assicura che questa piattaforma garantirà l'uscita del Regno Unito dall'Ue, dal mercato unico e dall'unione doganale, ma pone anche le condizioni per una nuova partnership doganale con Bruxelles, per un libero commercio sui beni industriali e agricoli e confini aperti in Irlanda.