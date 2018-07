Moavero, Italia non si sfila da impegni internazionali

(ANSA) - ROMA, 9 LUG - "Non ci sfiliamo dagli impegni internazionali, siamo pienamente dentro e non intendiamo muoverci al di fuori del quadro di diritto internazionale,quindi anche europeo". Lo ha detto il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi interpellato sulla posizione dell'Italia circa una eventuale revisione della missione Ue Sophia per il salvataggio in mare dei migranti.