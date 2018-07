Thailandia, in salvo tutti i ragazzini. Ora manca solo il coach

Intorno alle 13 ora italiana è stato portato in salvo, fuori dalla grotta, anche il 12esimo ragazzo del gruppo dei baby calciatori intrappolati per 17 giorni in Thailandia. Per la conclusione dell’operazione manca ora solo il recupero dell’allenatore, riferiscono le tv locali. Il primo dell'ultimo gruppo era uscito poco prima delle 11.30 ora italiana. Alle 11.45 è toccato al secondo, mentre per il terzo le buone notizie sono arrivate alle 12.15.



Intanto quattro degli otto ragazzi estratti da domenica hanno avuto modo di vedere i genitori: per il timore di infezioni, tuttavia, i due gruppi erano in ambienti separati divisi da una vetrata. Lo ha detto questa mattina un medico dell’ospedale Prachanukroh di Chiang Rai, dove i ragazzi sono ricoverati.

Il medico ha aggiunto che tutti e otto i ragazzi in ospedale hanno anche chiacchierato e scherzato con il primo ministro Prayuth Chan-ocha, arrivato ieri sera in visita nella zona.



Gli otto ragazzi salvati dalla grotta allagata nel nord della Thailandia sono di «buon umore» e hanno un sistema immunitario forte perchè sono calciatori, hanno fatto sapere oggi le autorità sanitarie.

Jesada Chokdumrongsuk, vicedirettore generale del ministero della Sanità pubblica, ha detto che i primi quattro ragazzi salvati, di età compresa tra 12 e 16 anni, sono già in grado di nutrirsi normalmente. Due hanno una probabile infezione polmonare, ma tutti e otto sono generalmente «sani e sorridenti», ha detto.

«I bambini sono calciatori, quindi hanno un sistema immunitario alto», ha detto Jesada. «Tutti sono di buon umore e sono felici di uscire, ma ci sarà uno psichiatra per valutarli». Ci potrebbero essere almeno sette giorni prima che possano essere dimessi dall’ospedale, ha detto Jesada in una conferenza stampa.



Elon Musk, il miliardario visionario a cui fa capo Tesla, è in Thailandia, dove ha visitato la grotta Tham Luang nella quale sono ancora prigioniere cinque persone: quattro ragazzi e il loro allenatore di calcio.

«Appena rientrato dalla grotta. Il mini-sottomarino è pronto se necessario. Si chiama 'cinghiale" come la squadra di calcio dei bambini. Lo lasciamo nel caso dovesse essere utile in futuro», twitta Musk.