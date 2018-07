'Guerra' tra 5 stelle ad Assemini, chiesto 1 anno per Puddu

(ANSA) - CAGLIARI, 10 LUG - Il pubblico ministero del Tribunale di Cagliari, Marco Cocco, ha chiesto un anno di condanna per l'ex sindaco del Movimento 5 Stelle di Assemini Mario Puddu, attuale coordinatore del partito in Sardegna, e per il suo collaboratore, l'avvocato Francesco Murtas, entrambi finiti davanti al Gup Roberto Cau per abuso d'ufficio in concorso. Dopo le richieste dell'accusa, hanno parlato l'avvocato di parte civile, Francesco Marongiu, e i difensori, Luigi Sanna e Matteo Perra. L'udienza è stata quindi aggiornata al 18 ottobre prossimo per le repliche e la sentenza. I fatti risalgono al 2015 quando tre consigliere pentastellate dissidenti, poi espulse, presentarono un esposto contro l'allora primo cittadino - assente oggi in aula - e il suo collaboratore, nel quale accusavano il sindaco di aver ideato una pianta organica del Comune di Assemini in modo tale da demansionare una dipendente - costituitasi parte civile - a vantaggio di altre due, non indagate.