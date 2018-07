(ANSA) - ROMA, 10 LUG - "Contiamo di proseguire con attenzione" nei confronti del caso di Giulio Regeni, "brutalmente assassinato". "Al contempo è importante mantenere un rapporto di fattiva cooperazione con l'Egitto anche per il ruolo importantissimo che può avere sullo scacchiere libico", oltre che per la soluzione del caso del ricercatore. Lo ha detto il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, in audizione al Senato.