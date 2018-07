Proporzionale etnica in aziende private, Bolzano ricorre

(ANSA) - BOLZANO, 10 LUG - La Provincia di Bolzano ha deciso di ricorrere contro una sentenza con cui il tribunale del capoluogo altoatesino ha riconosciuto ad un'azienda privata che svolge un servizio di trasporto pubblico il diritto di non applicare la proporzionale etnica nelle assunzioni. Il caso era nato da un concorso della Sad bandito senza applicare la proporzionale. La Provincia aveva presentato ricorso al tribunale sostenendo, sulla base di una sentenza della Corte costituzionale del 1988, che le aziende ferroviarie che esercitano in Alto Adige i compiti delle disciolte Ferrovie dello Stato devono assegnare i posti secondo la proporzionale. Di diverso avviso il tribunale che ha respinto il ricorso ritenendo che la proporzionale etnica nei servizi ferroviari vada applicata solo a soggetti pubblici e non a quelli privati. "Si tratta di una sentenza sbagliata - ha dichiarato il presidente altoatesino Arno Kompatscher - La proporzionale va garantita nei servizi un tempo gestiti in concessione da imprese statali".