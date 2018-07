Antimafia: ok emendamenti, salta monitoraggio nuove leggi

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Niente valutazione sull'impatto antimafia delle nuove leggi da parte della commissione parlamentare di inchiesta sulla mafia: la commissione Affari costituzionali della Camera ha approvato una manciata di emendamenti al testo base per l'istituzione della commissione parlamentare di inchiesta sulla mafia, tra cui una proposta di modifica a firma della relatrice che cancella quanto inizialmente previsto. Approvate anche tre proposte a firma delle opposizioni e una a firma del M5S. Il mandato al relatore sarà votato domani, dopo il parere della commissione Giustizia, e successivamente il testo passerà all'esame dell'Aula della Camera. Tra le altre novità, anche un emendamento che prevede che la commissione antimafia possa procedere al monitoraggio sulle scarcerazioni solo per esecuzione della pena e non per altri motivi: quest'ultima parte è infatti stata cancellata con un emendamento sempre a firma della relatrice Dalila Nesci (M5S).