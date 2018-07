Dl dignità: Mulè, meglio farlo decadere

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - "Quando arriva l'ora della dignità?". Se lo chiede Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce unico dei gruppi di Camera e Senato osservando che "del pessimo decreto, varato dal governo il 2 luglio, non c'è ancora traccia. Nel frattempo, grazie all'immediata reazione di Forza Italia, gli amici della Lega hanno messo sul tavolo la necessità di intervenire immediatamente con l'introduzione dei voucher per turismo e agricoltura. Ma non basta. Il decreto, quando vedrà la luce, andrà corretto integralmente". "Sia chiaro fin da adesso - sottolinea Mulè - che non accetteremo corse contro il tempo: a causa della incapacità e dell'improvvisazione del governo, infatti, il provvedimento rischia di arrivare in Aula a ridosso della chiusura del Parlamento. A questo punto viene da augurarsi che l'indegno decreto dignità sia equiparato a un colpo di sole estivo: decada e lasci spazio a una legge ben fatta che non sia penalizzante e mortificante per lavoratori e imprese".