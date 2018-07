Maltempo: in arrivo temporali al Nord

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Dal primo pomeriggio di oggi temporali su Veneto e Friuli Venezia Giulia, in estensione dalla nottata su Piemonte, Liguria e Toscana. Previsti rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Lo indica un avviso meteo della Protezione civile. Valutata per la giornata di domani allerta gialla per rischio idrogeologico sul settore orientale del Piemonte, sul Veneto, su parte del Friuli Venezia Giulia, sulla Liguria, su parte della Toscana settentrionale, sull'Umbria e sul settore occidentale dell'Abruzzo. (ANSA)