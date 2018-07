(ANSA) - ROMA, 11 LUG - ''Questa vittoria è per gli eroi del giorno''. Parola di Paul Pogba che dopo aver conquistato la finale ai Mondiali in Russia con la sua Francia ha postato sul suo profilo twitter una dedica ai ragazzi thailandesi salvati dopo essere rimasti bloccati per giorni in una grotta aggiungendo anche una foto con tutti e 12 i componenti della squadra di calcio dei 'cinghialotti'. ''Ben fatto ragazzi - ha aggiunto il centrocampista del Manchester United - voi siete forti''.