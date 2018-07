Pakistan: attacco suicida a Peshawar, almeno 13 morti

(ANSA) - ISLAMABAD, 11 LUG - Almeno 13 persone sono morte e oltre 50 sono rimaste ferite in un attacco suicida avvenuto ieri sera a Peshawar, in Pakistan, durante un comizio. Tra loro anche Haroon Bilour, un leader dell'Anp, partito nazionalista pashtun. Il politico è rimasto gravemente ferito ed è morto poco dopo in ospedale.Haroon Bilour era il figlio di Bashir Bilour, ex governatore della provincia, morto anche lui in un attacco suicida nel settembre 2012 a Peshawar durante un comizio prima delle elezioni generali. L'Anp, un partito laico e progressista è da sempre obiettivo di diversi movimenti estremisti con un bilancio di 500 militanti e alcuni leader uccisi prima delle elezioni del 2013. Il partito Tehrik e Taliban Pakistan (TTP) ha dichiarato guerra all'Anp per le sue idee aperte e anti-talebane, ma finora nessuna rivendicazione è giunta per l'attacco di ieri sera.