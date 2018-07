Giappone: vittime maltempo salgono a 176,Abe in zone colpite

(ANSA) - HIROISHIMA, 11 LUG - E' salito a 176 vittime il bilancio del maltempo nell'ovest del Giappone: lo ha riferito il governo in occasione di una visita del primo ministro Shinzo Abe nelle zone colpite. Abe visiterà un centro di accoglienza per gli sfollati a Kurashiki, una città dove un fiume è esondato spazzando via intere aree residenziali e uccidendo oltre 40 persone. Decine di migliaia di soccorritori stanno ancora scavando nel fango e nelle macerie, alla ricerca di decine di persone disperse da cinque giorni. Piogge da record hanno causato importanti alluvioni e smottamenti che hanno travolto le case in una vasta area. Il maggior numero di morti si è registrato a Hiroshima e nei dintorni.