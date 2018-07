Di Maio: "Inimmaginabile chiudere i porti a una nave italiana"

«Non vorrei un altro titolo contro ministro dell’interno. Non è immaginabile che noi chiudiamo i porti ad una nave italiana, ma condivido tutte le perpelssità di quanto accade nel Mediterraneo». E’ quanto afferma il vice-premier Luigi Di Maio parlando a Omnibus su La7 spiegando che i porti sono chiusi «per le Ong che non rispettano le regole». Secondo Di Maio bisogna seguire «un ragionamento logico: prima viene la guardia libica e poi interveniamo noi con la missione europea, ma visto che è europea i migranti vanno portati in tutti i porti europei».