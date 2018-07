Pd: Delrio, Renzi non dovrebbe ricandidarsi alla segreteria

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - "No, secondo me deve continuare a fare quello che sta facendo: dare un contributo ma non influenzare, determinare, essere protagonista in prima persona. Sta scegliendo un profilo che è utile al Pd, il suo contributo, la sua analisi, anche le sue critiche, ma non un suo protagonismo diretto. Si è dimesso, ha detto che adesso farà il senatore e io so che è sincero". Così, ad Agorà su Rai 3, il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, ha risposto alla domanda se Renzi dovesse ricandidarsi alla segreteria del Pd.