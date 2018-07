Migranti: Salvini, no sbarco Diciotti senza garanzie

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - "Se su quella nave c'è gente che ha minacciato ed aggredito non saranno persone che finiranno in albergo ma in galera: quindi non darò autorizzazione allo sbarco fino a che non avrò garanzia che delinquenti, perché non sono profughi, che hanno dirottato una nave con violenza, finiscano per qualche tempo in galera e poi riportati nel loro paese". Lo ha detto il ministro degli Interni e vicepremier Matteo Salvini dopo l'incontro con il Premier Conte. Quanto ai tempi, "conto di andare a Innsbruck questa sera avendo risolto il problema" dice.