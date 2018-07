Netanyahu, legame con Putin è importante per la sicurezza

(ANSAmed) - TEL AVIV, 11 LUG - "Parto adesso per Mosca per un incontro molto importante con il presidente Putin. Discuteremo di Siria, Iran e delle necessità di sicurezza di Israele". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu all'aeroporto Ben Gurion prima della partenza per la Russia. "Apprezzo molto il legame diretto, personale ed eccellente che ho con Putin. Questo - ha aggiunto - è importante per la sicurezza nazionale dello stato ebraico". Netanyahu ha ribadito nei giorni scorsi che Israele non accetta la presenza di Teheran "in nessuna parte della Siria". Secondo il programma, il premier israeliano vedrà Putin questa sera stessa a Mosca per un incontro di due ore al termine del quale andrà a vedere la semifinale dei Mondiali tra Inghilterra e Croazia. Netanyahu rientrerà in Israele già domani. Il 14 luglio è in programma l'arrivo a Mosca del presidente palestinese Abu Mazen per una riunione con Putin.