(ANSA) - PECHINO, 11 LUG - L'ultima minaccia degli Usa con i nuovi dazi all'import di beni cinesi per 200 miliardi di dollari è un "tipico esempio di bullismo commerciale": Hua Chunying, portavoce del ministero degli Esteri, ha assicurato oggi in conferenza stampa che la Cina "prenderà contromisure necessarie" per proteggere i suoi legittimi diritti e interessi. La stretta proposta, annunciata nella notte, colpisce 6.031 beni (dai condizionatori, arredamento e tabacco, fino ai prodotti ittici) ed è una risposta alle accuse americane alla Cina di violare la proprietà intellettuale e di furto di tecnologia.