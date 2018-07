Ronaldo: a Genova nasce la brioche CR7

(ANSA) - GENOVA, 11 LUG - Nasce a Genova la brioche Cr7. L'ha creata la pasticceria Poldo di Pontedecimo in onore del neo juventino Cristiano Ronaldo. E' una pastafrolla di forma rotonda, per ricordare il pallone, farcita di cioccolato bianco e crema di nocciole che richiama il Piemonte e un ingrediente segreto. L'ha realizzata il pasticciere Francesco Crocco. "L'arrivo nel campionato italiano di Ronaldo è una grande notizia, per questo ho pensato di dedicare una brioche all'evento. Da qui un lavoro di ricerca proprio sulla pasticceria portoghese che ha portato all'ispirazione di questa nuova brioche e l'ingrediente segreto è mutuato da un dolce tipico portoghese, il pasteis de nata".