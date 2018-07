Bus turistico lo schiaccia contro la ringhiera, grave 16enne

Incidente in via Comite ad Amalfi: la vittima è un 16enne della Costiera Amalfitana, rimasto ferito a seguito dell’impatto con un bus turistico. Stando a una prima ricostruzione sembrerebbe che il pullman, in fase di manovra, si sia avvicinato troppo alla carreggiata, schiacciando il giovane - che stava percorrendo la strada a piedi - contro una ringhiera in ferro. L’incidente ha causato gravi lesioni al 16enne che, dopo esser stato inizialmente trasportato all’ospedale di Castiglione di Ravello (Salerno), è stato trasferito in eliambulanza al «Ruggi» di Salerno dove, al momento, si trova in sala operatoria. Sull'episodio indagano gli agenti della Polizia Locale di Amalfi.